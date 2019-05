Milano: Consiglio comunale approva odg di Milano Progressista contro taser per polizia locale

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato con 22 voti favorevoli su 27 consiglieri votanti l’odg presentato da Milano Progressista, che chiede che la polizia locale non venga dotata di Taser, come previsto dal decreto Sicurezza. Favorevole tutta la maggioranza, contrari Lega e Forza Italia, mentre si sono astenuti i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Il decreto Sicurezza, convertito in legge lo scorso 3 dicembre, prevede infatti che le polizie municipali dei Comuni con più di 100mila abitanti possano adottare pistole a impulsi elettrici, il cui uso - sottolinea il testo presentato dalla capogruppo Anita Pirovano - “è stato stigmatizzato da organismi internazionali intergovernativi e non governativi, tra i quali il Comitato ONU contro la Tortura, in quanto potenzialmente mortale e mai realmente sostitutiva di armi da fuoco”. Lo shock causato dalla pistola - spiega l’ordine del giorno - secondo molti medici può infatti causare un arresto cardiaco alla persona che riceve il colpo. “La stessa azienda produttrice, la Taser International Incorporated, riconosce un fattore di rischio mortale che si aggira intorno allo 0,25%”, ricorda il testo di Milano Progressista, che riporta anche un’indagine di Amnesty International secondo cui tra il 2001 e il 2012 sarebbero oltre 500 le persone morte negli Stati Uniti dopo essere state colpite dalle pistole a impulso elettrico. Affermando che “la città di Milano promuove e tutela i diritti fondamentali della persona che verrebbero lesi con l’uso del Taser e con i suoi effetti altamente nocivi e rischiosi per la salute”, i consiglieri di Milano Progressista chiedono al sindaco e alla giunta di “non dotare il corpo di polizia locale di Milano di pistole a impulsi elettrici”, non solo per i pericoli per la salute, ma anche perché “distrarrebbe la polizia locale dai compiti che le sono propri e senza l’assolvimento dei quali la vivibilità della città risulterebbe fortemente compromessa”.(Rem)