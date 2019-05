Nicaragua: scarcerati altri 50 detenuti politici

- Il governo del Nicaragua ha scarcerato oggi altri 50 prigionieri politici. Lo riferisce il quotidiano “El Nuevo Diario”, secondo cui alle operazioni di rilascio hanno assistito in qualità di osservatori delegati della Croce Rossa. Si tratta del quinto gruppo di persone scarcerate dal 27 febbraio scorso, data dell’avvio del dialogo politico tra governo e opposizione. L’Alleanza civica per la giustizia e la democrazia – controparte del governo al tavolo dei negoziati – aveva posto come condizione la liberazione di tutti i prigionieri politici e il ristabilimento delle libertà civiche come condizione per proseguire con il dialogo. Nell’ambito dei negoziati il governo si è impegnato a liberare tutti i prigionieri politici entro il 18 giugno. Ad oggi, riferisce “El Nuevo Diario” sono 350 i detenuti politici scarcerati. (segue) (Mec)