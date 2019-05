Nicaragua: scarcerati altri 50 detenuti politici (2)

- Lo scorso 23 maggio l’Alleanza civica ha organizzato uno sciopero generale nazionale per chiedere al governo la liberazione dei detenuti politici e il rispetto dei diritti umani. La crisi nel paese è stata al centro dell'ultima riunione straordinaria dell'Osa, lo scorso 21 maggio. Il Consiglio permanente dell'Osa ha espresso "preoccupazione" per il "deterioramento delle istituzioni democratiche e dei diritti umani" in Nicaragua, auspicando un "dialogo effettivo e in buona fede" tra il governo del presidente Daniel Ortega e le opposizioni. La risoluzione, approvata con venti voti favorevoli e dieci astensioni, ha ribadito l'appoggio dell'ente panamericano "a una soluzione pacifica alla crisi politica nel paese". (segue) (Mec)