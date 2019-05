Nicaragua: scarcerati altri 50 detenuti politici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nicaragua "ha bisogno di progressi in materia di riforme elettorali ed è necessario che questi lavori progrediscano se si vogliono effettuare elezioni giuste, trasparenti, con standard di osservazione internazionale", ha detto il capo gabinetto del sebretario generale, Gonzalo Koncke. Il testo ha raccolto la firma di Antigua e Brabuda, Argentina, Bahamas, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Haiti, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Santa Lucia, Stati Uniti e Uruguay. Il ventesimo voto a favore è quello del Venezuela, da poco tempo rappresentato da un delegato dell'oppositore Juan Guaidò, nonostante il governo di Nicolas Maduro abbia ritirato il paese dall'organismo. Le astensioni sono state quelle di Barbados, Belize, Bolivia, Dominica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica e Saint Kitts e Nevis. Non presente al voto la delegazione di Trinidad e Tobago. Secondo quanto dichiarato dal segretario generale dell'Osa la crisi in corso in Nicaragua sarà, insieme al Venezuela, uno dei due temi “urgenti” al centro della 49ma assemblea generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa), in programma dal 26 giugno a Medellin, in Colombia. (segue) (Mec)