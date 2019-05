Nicaragua: scarcerati altri 50 detenuti politici (9)

- “La risoluzione finale della crisi è nel popolo nicaraguense, e gli Stati Uniti sostengono fermamente i suoi sforzi per ottenere elezioni anticipate, libere ed eque e un ritorno alla democrazia”, ha detto la funzionaria Usa. A tal fine “abbiamo sanzionato i funzionari del governo nicaraguense per violazioni dei diritti umani, nonché una joint venture tra la compagnia petrolifera statale nicaraguense, Petronic, e la venezuelana Pdvsa, e abbiamo revocato i visti di persone coinvolte nella repressione di manifestanti pacifici. Esortiamo i nostri vicini ad esercitare pressioni simili per favorire un ritorno alla democrazia in Nicaragua", ha detto Breier. (Mec)