Medio Oriente: premier qatariota in Arabia Saudita per prima volta dopo interruzione rapporti

- Il primo ministro del Qatar, sceicco Abdullah bin Nasser al Thani, è arrivato oggi Gedda per partecipare ai vertici straordinari convocati per discutere delle minacce iraniane e delle recenti tensioni nella regione del Golfo. Si tratta della prima visita di alto funzionario del Qatar in Arabia Saudita dopo che il 5 giugno del 2017 quattro paesi arabi (Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Egitto e appunto Arabia Saudita) avevano deciso di rompere le loro relazioni diplomatiche con Doha, accusata di sostenere il terrorismo. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale di Doha “Qna”, lo sceicco Al Thani – accompagnato dal ministro dell’Interno, Sheikh Abdallah – “è stato ricevuto al suo arrivo dal vicegovernatore della regione della Mecca, dal sindaco di Gedda e dal segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo”. Prendono il via oggi alla Mecca due vertici straordinari, uno della Lega araba e l’altro del Consiglio di cooperazione del Golfo, convocati d’urgenza da re Salman. Per domani è invece previsto il vertice già fissato da tempo dell’Organizzazione della Cooperazione islamica. I due vertici di oggi seguono gli attacchi a quattro petroliere negli Emirati Arabi Uniti e il lancio di due droni bomba contro gli impianti petroliferi sauditi da parte delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi. (Res)