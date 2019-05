Forza Italia: Berlusconi, si apre fase nuova, io alla guida, in autunno Congresso

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso del Comitato di presidenza di Forza Italia, che si è riunito oggi a Roma per l'esame della situazione politica alla luce dei risultati elettorali e che ha approvato all'unanimita' la sua relazione, ha evidenziato: "Per noi, per Forza Italia si apre una fase nuova, nella quale io personalmente sarò impegnato in Europa per realizzare la svolta che avevo annunciato in campagna elettorale e tentare di realizzare un centrodestra europeo e per renderla potenza militare mondiale capace di riunire e rafforzare l’Occidente di modo che sia in grado di resistere a qualunque sfida provenga dalla Cina comunista". (segue) (Com)