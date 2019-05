Forza Italia: Berlusconi, si apre fase nuova, io alla guida, in autunno Congresso (2)

- Quindi Berlusconi ha aggiunto: "Cercherò di promuovere tutto questo forte del consenso che gli italiani, cinque anni dopo la mia vergognosa estromissione dal Senato, mi hanno attribuito ancora una volta nelle regioni in cui ero candidato, il più alto fra tutti i leader politici in proporzione ai voti di lista. Naturalmente - ha precisato il leader azzurro - continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l’energia e la passione di sempre". Nel corso del suo intervento, poi, il presidente di FI ha rimarcato: "Forza Italia del resto oggi ha una classe dirigente, qui al centro e sui territori, che cresce per numero e qualità. Una classe dirigente che io ho formato con il consenso generale da me sempre richiesto e verificato, nella quale ho piena fiducia e che verrà valorizzata da responsabilità sempre maggiori. Una classe dirigente però che sarà legittimata anche dal basso, mediante forme di democrazia interna aperte al più franco confronto e alla più libera discussione. Per farci trovare pronti in vista delle prossime sfide e anche per mettere immediatamente fine a sterili quanto inutili polemiche interne - ha infine annunciato Berlusconi -, abbiamo ritenuto di avviare un percorso condiviso di rinnovamento del Movimento, che si compirà con lo svolgimento in autunno del Congresso nazionale". A tal proposito, come si legge nella nota diramata dal partito, "il Comitato di presidenza ha dato mandato al presidente Berlusconi di nominare i membri della Commissione preparatrice del Congresso". (Com)