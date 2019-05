Pd: Zingaretti incontra europarlamentari, Sassoli capo delegazione

- Primo incontro, si legge in una nota, "del segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, con i neo parlamentari eletti nella lista Pd-Siamo Europei per fare il punto sui prossimi impegni e sui principali dossier in agenda che saranno discussi a partire dall’insediamento della nuova Assemblea europea. Nel corso della riunione", conclude la nota dem, "è stato eletto all’unanimità David Sassoli come capo della delegazione italiana nel gruppo dei Socialisti e Democratici europei".(Com)