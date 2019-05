Brasile: al via l'asta per la fornitura di energia elettrica per lo stato del Roraima

- L'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel) brasiliana ha annunciato che domani, venerdì 31 maggio, si svolgerà l'asta per l'appalto della fornitura di elettricità per la capitale dello stato brasiliano del Roraima, Boa Vista. Lo stato è l'unico del paese non integrato con il Sistema interconnesso nazionale (Sin). L'asta, organizzata in collaborazione con la Camera di commercializzazione dell'energia elettrica (Ceee), si terrà presso la sede della Ceee di San Paolo a partire delle 10 del mattino. La selezione avverrà attraverso un sistema elettronico. In totale sono registrate per partecipare all'asta 156 imprese. La richiesta è di 6 Gigawatt di capacità installata attraverso qualsiasi fonte, sia rinnovabile come energia idroelettrica, solare, eolica, da biomassa e biogas sia fossile o con uso misto di fonti. L'inizio della fornitura è previsto per il 28 giugno 2021. (segue) (Brb)