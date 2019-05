Brasile: al via l'asta per la fornitura di energia elettrica per lo stato del Roraima (2)

Brasilia, 30 mag 19:37 - (Agenzia Nova) - Roraima è l'unico stato brasiliano al di fuori del Sistema interconnesso nazionale (Sin). L'approvvigionamento elettrico nello stato è stato fino allo scorso 7 marzo garantito esclusivamente attraverso la rete elettrica venezuelana. Negli ultimi mesi i guasti sono stati sempre più frequenti fino a che lo scorso marzo, a causa dell'aggravarsi della crisi politica ed economica in Venezuela, la fornitura è stata tagliata. Attualmente nel Roraima l'elettricità è fornita attraverso centrali termoelettriche a diesel. (segue) (Brb)