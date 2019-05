Istruzione: Università di Torino, raggiunto il quorum per l'elezione del nuovo rettore

- Su indicazione del Decano di Ateneo, Professor Santo Landolfo, l’ufficio elettorale dell'Università di Torino rende noto che oggi, giovedì 30 maggio 2019, primo giorno di votazione del primo turno elettorale, si sono svolte regolarmente le operazioni di voto per eleggere il nuovo rettore per il mandato 2019-2025. Alle ore 19, a chiusura dei sette seggi, hanno votato 2.281 elettori su 4.093, così suddivisi per categoria: professori ordinari 288 su 429 aventi diritto; professori associati 483 su 788 aventi diritto; ricercatori 415 su 751 aventi diritto; tecnici-amministrativi e CEL 956 su 1.888 aventi diritto; rappresentanti degli studenti 139 su 237 aventi diritto. Pertanto, ai fini della validità della votazione (raggiungimento del quorum degli aventi diritto di 1.291,3) i partecipanti al voto nella prima giornata, tenuto conto della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo e CEL, sono 1516,2. Si vota anche domani, venerdì 31 maggio, dalle ore 08.30 alle ore 15.00. (Rpi)