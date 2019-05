Cannabis: Bellucci (Fd'I), Cassazione fa piena chiarezza

- Maria Teresa Bellucci, capogruppo Fd'I della commissione Affari sociali, deputato e responsabile nazionale del dipartimento Dipendenze di Fratelli d'Italia, dichiara in una nota che "con la decisione presa questo pomeriggio dalle sezioni unite penali della Cassazione, presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano, che definisce reato commercializzare i prodotti derivati dalla cannabis cosiddetta 'light', finalmente viene riconosciuta la battaglia di Fratelli d'Italia che, da un anno, chiede al governo di modificare la legge 242/2016 per vietare la commercializzazione per uso ricreativo dei prodotti a base di cannabis a basso contenuto di Thc. Ringrazio", prosegue la parlamentare, "i magistrati della Cassazione per il lavoro sapientemente svolto e perché, grazie al loro pronunciamento, si potrà tutelare senza alcun indugio la salute degli italiani oltre che modificare l'attuale sistema normativo che si caratterizza per l'assoluta 'irragionevolezza'. Ora ci aspettiamo che i ministri Salvini e Fontana, senza ulteriori chiacchiere e perdite di tempo", conclude Bellucci, "procedano con l'immediata chiusura dei cannabis shop".(Com)