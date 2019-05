Brasile: accordo tra Embraer e Weg per lo sviluppo di motori elettrici per gli aerei

- La compagnia aeronautica Embraer e la società di ingegneria elettrica Weg, due delle maggiori aziende sviluppatrici ed esportatrici di prodotti manifatturieri ad alta tecnologia in Brasile, hanno annunciato un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica per sviluppare congiuntamente nuove tecnologie e soluzioni per sviluppare la propulsione elettrica negli aerei. Lo riferisce il portale "Petronoticias". La partnership mira ad accelerare lo sviluppo di tecnologie necessarie per aumentare l'efficienza energetica degli aeromobili attraverso l'uso e l'integrazione di motori elettrici in sistemi propulsivi innovativi. Il processo di elettrificazione fa parte di una serie di sforzi compiuti dall'industria aeronautica e volti a soddisfare i propri impegni in materia di sostenibilità ambientale, come già avviene con i biocarburanti per ridurre le emissioni di carbonio. (segue) (Brb)