Brasile: accordo tra Embraer e Weg per lo sviluppo di motori elettrici per gli aerei (3)

- "La nostra tecnologia di powertrain, sviluppata nel corso degli anni per le applicazioni su treni, autobus, camion e barche ci ha permesso di arrivare a questo grande progetto di cooperazione scientifica e innovazione tecnologica. Insieme a Embraer lavoreremo non solo per arrivare alla propulsione elettrica degli aerei, ma anche per aumentare la capacità tecnologica di Weg, di Embraer e del Brasile, portando il nostro paese ad un livello ancora più competitivo", ha detto per parte sua l'amministratore delegato di Weg automation, Manfred Peter Johann. (segue) (Brb)