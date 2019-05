Brasile: accordo tra Embraer e Weg per lo sviluppo di motori elettrici per gli aerei (4)

- Dopo un periodo di prova in laboratorio, le tecnologie verranno utilizzate in una piattaforma aeronautica per l'integrazione e il collaudo di sistemi complessi in condizioni operative reali. Per i test verrà utilizzato un piccolo velivolo monomotore ricavato dall'Emb-203 Ipanema, sul quale saranno effettuate le valutazioni primarie della tecnologia di elettrificazione. Il primo volo dell'aereo prototipo con motore elettrico è previsto per il 2020. (Brb)