Europee: Berlusconi, risultato al di sotto nostre aspettative e storia

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso del Comitato di presidenza di Forza Italia, che si è riunito oggi a Roma e che ha approvato all’unanimità la sua relazione, facendo un'analisi dei risultati elettorali, ha ammesso: "Ill risultato complessivo del Movimento è stato in linea con i sondaggi degli ultimi mesi e quindi al di sotto delle nostre aspettative e della nostra storia. Ha influito negativamente una campagna aggressiva nei toni e nei modi condotta dai competitor del centrodestra e una linea politica condizionata dalla lealtà al programma condiviso col nostro alleato storico, la Lega, che oggi governa con il nostro peggior avversario, cioè i Cinque stelle e da uno scenario che ha visto le due componenti della maggioranza confrontarsi ruvidamente per occupare tutti gli spazi disponibili". (Com)