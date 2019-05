Cannabis: Romano (Pd), attendiamo motivazioni Cassazione ma Parlamento tuteli imprenditori e investimenti del settore

- Il deputato del Partito democratico, Andrea Romano, afferma in una nota che "certamente bisogna aspettare la presentazione delle motivazioni che hanno portato la Cassazione a prendere la decisione di considerare reato la commercializzazione dei prodotti derivati dalla cannabis light. Però è un dato di fatto che in Italia esiste una legge che consente la coltivazione di canapa sotto un certo livello di Thc e che incentiva la promozione della filiera: considerare reato la vendita dei prodotti derivanti da questa filiera sembra una contraddizione", continua il parlamentare dem, "che rischia di rappresentare una pietra tombale per un settore in piena espansione, che dà lavoro a migliaia di persone, soprattutto giovani. Se l'interpretazione della legge da parte dei giudici ha portato a queste conclusioni, allora deve essere un impegno del Parlamento trovare una soluzione", conclude Romano, "affinché gli oneri e gli investimenti di centinaia di nuovi imprenditori non venga vanificato". (Com)