Cannabis: Anzaldi (Pd), sentenza mette a rischio migliaia di posti di lavoro

- Il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi, scrive su Facebook che "il pronunciamento della Cassazione sulla cannabis vanifica il lavoro, compiuto spesso all'unanimità, delle commissioni Agricoltura e Sanità della Camera della passata legislatura e mette a rischio migliaia di posti di lavoro e un intero settore agricolo, rilanciato proprio grazie alla norma che ha recepito la direttiva Ue in materia. I valori della cannabis light", prosegue il parlamentare dem, "inferiori allo 0,6% di Thc, non hanno nulla a che vedere con le droghe, neanche quelle leggere. Salvini e la Lega in queste ore fanno solo confusione. E' opportuno che intervenga la Corte Costituzionale a chiarire la vicenda: se la legge ha delle imprecisioni e delle parti poco chiare", conclude Anzaldi, "non significa che un intero settore commerciale vada mandato in bancarotta". (Rin)