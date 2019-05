Forza Italia: Gelmini, si apre nuova fase partito

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "Forza Italia, in autunno, celebrerà il suo Congresso nazionale, con il quale si apre una nuova e positiva fase destinata a riaffermare la centralità del nostro partito nella vita politica italiana e come pilastro irrinunciabile del centrodestra. Tutto questo sotto la guida di Silvio Berlusconi al quale va la gratitudine di tutti noi. Con il coinvolgimento di tutte le energie del movimento, a partire dai nostri militanti e dai nostri eletti nelle istituzioni", continua la parlamentare, "saremo pronti alle sfide che ci attendono e dimostreremo, con le nostre idee e i nostri valori, di essere essenziali per il centrodestra di cui siamo stati i fondatori. Unità e responsabilità hanno prevalso, così come si addice a una classe dirigente matura e in grado di guardare con spirito visionario al futuro", conclude Gelmini, "così come Berlusconi ci ha insegnato". (Com)