Africa: in vigore Area di libero scambio, coinvolgerà 1,2 miliardi di persone (2)

- L’intesa prevede la graduale abolizione delle barriere tariffarie e non tariffarie su beni e servizi e, in particolare, l'eliminazione totale dei dazi (che attualmente si attestano intorno al 6 per cento) sul 90 per cento delle merci, in un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni dalla sua entrata in vigore. L’intesa ambisce inoltre a promuovere la libera circolazione delle persone legate al mondo degli affari e quella dei capitali, con l’obiettivo di potenziare il commercio interregionale, di promuovere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, contribuendo a trasformare il panorama economico dell’Africa, generando valore aggiunto e favorendo la crescita del continente. Dopo il vertice di Kigali del marzo 2018, cinque paesi - fra i quali il Sudafrica, seconda economia del continente - hanno aderito al Cfta in occasione del successivo vertice, tenuto a Nouackchott, in Mauritania, l’1 e 2 luglio 2018, portando così a 49 il numero delle adesioni complessive. (segue) (Res)