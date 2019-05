Africa: in vigore Area di libero scambio, coinvolgerà 1,2 miliardi di persone (3)

- L’Etiopia, che si è unita al progetto il 4 febbraio di quest’anno, ha definito il Cfta “uno strumento essenziale per l’integrazione africana e per lo sviluppo economico del continente”, da promuovere tanto con il commercio intra-africano quanto tramite lo sviluppo degli scambi nella regione del Corno d’Africa. “In un momento in cui il sistema commerciale multilaterale deve affrontare molte sfide, l'attuazione di questo accordo dovrebbe consentire all'Africa di porre fine alla frammentazione del suo mercato interno”, ha osservato il governo etiope in una nota. Allo stato attuale, mancano all’appello solo Benin, Botswana, Eritrea, Guinea-Bissau, Nigeria e Zambia: se l’adesione dell'Etiopia potrà forse agire da traino nei confronti di Asmara nell'ottica della storica dichiarazione di pace siglata tra i due paesi il 9 luglio 2018, un discorso a parte merita il caso della Nigeria, prima economia continentale, la cui mancata firma dell'accordo ha suscitato diverse perplessità fra gli altri paesi africani. (segue) (Res)