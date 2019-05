Africa: in vigore Area di libero scambio, coinvolgerà 1,2 miliardi di persone (4)

- Al vertice di Kigali le autorità di Abuja avevano preso tempo dichiarando di voler procedere ad ulteriori accertamenti. Le preoccupazioni nigeriane vertono, in particolare, sul rischio di perdere il vantaggio economico acquisito con una eccessiva liberalizzazione del mercato locale, come accaduto nel caso dei suoi prodotti tessili in seguito alla spinta al libero scambio dell’Omc: in quel caso, sostengono le autorità, attività di “dumping” hanno danneggiato il suo mercato interno. Per calmare le acque, e dopo il sollecito della stessa Unione africana ad integrare il Cfta, il ministro del Commercio nigeriano Okechukwu Enelamah ha dichiarato che il governo è intenzionato ad aderire “il prima possibile” all’intesa, e che si attende solo il via libera da parte del presidente Muhammadu Buhari, che deve approvare una relazione interna sull'impatto che l’iniziativa avrà sull’economia nigeriana. “La Nigeria riconosce e apprezza gli sforzi della Commissione dell’Unione africana per l’attuazione della Cfta, ma riconosce anche che le aspirazioni continentali devono essere complementari agli interessi nazionali”, aveva dichiarato Buhari a Kigali, ribadendo che “in quanto prima economia africana siamo impegnati a garantire che tutti gli accordi commerciali che firmiamo abbiano benefici di lungo termine per il continente”, e che di conseguenza “ogni accordo di libero commercio africano deve rappresentare l’interesse della Nigeria e dei suoi fratelli africani”. (segue) (Res)