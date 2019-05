Africa: in vigore Area di libero scambio, coinvolgerà 1,2 miliardi di persone (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, i dati della Commissione economica dell’Unione africana (Uneca) sembrerebbero rassicuranti. L'organismo prevede, infatti, che con l’istituzione della Cfta il valore del commercio intra-africano aumenterà tra il 15 ed il 25 per cento nel 2040, spingendo fino al 35 per cento la crescita dei paesi meno sviluppati, e del 19 per cento quella dei paesi africani in via di sviluppo. Gli obiettivi dell’accordo sono stati accolti con favore anche dal mondo imprenditoriale africano. Secondo il Barometro business 2019, pubblicato il 9 maggio dall’istituto di sondaggi dell’Oxford Business Group (Obg), il 72 per cento degli imprenditori africani intervistati sono convinti che la Cfta avrà un impatto “positivo” o “molto positivo” sul commercio intra-regionale: l’84 per cento della base afferma di avere aspettative “alte” o “molto alte” sul clima affaristico locale nei prossimi anni, mentre il 78 per cento degli intervistati si dichiara pronto a fare investimenti significativi nei prossimi dodici mesi. I 787 dirigenti coinvolti nel sondaggio provengono da paesi economicamente forti o in crescita (Nigeria, Egitto, Marocco, Costa d’Avorio, Kenya, Ghana e Gibuti). (segue) (Res)