Camera: lunedì Carfagna e Gabrielli a evento 60mo anniversario donne in Polizia

- "Parità e sicurezza" è il tema dell’incontro che si terrà lunedì 3 giugno alle ore 11 presso la sala della Regina della Camera dei deputati, in occasione del 60mo anniversario dell’ingresso delle donne in Polizia. Dopo il saluto della vice presidente della Camera, Mara Carfagna, interverranno il capo della Polizia, Franco Gabrielli, il direttore del Servizio Polizia postale, Nunzia Ciardi e il direttore centrale per gli Istituti di istruzione del dipartimento di Pubblica sicurezza, Luisa Pellizzari. Lo riferisce la Camera in una nota. Nel corridoio dei Busti sarà allestita una mostra fotografica celebrativa. In piazza Montecitorio sarà esposta l’auto d’epoca della Polizia, Fiat 1100, e sarà presente il camper nel quale alcune donne poliziotto illustreranno il progetto "Questo non è amore", campagna informativa contro la violenza sulle donne. L'iniziativa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, a cura di Rai Parlamento, e sulla webtv della Camera. (Com)