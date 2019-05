Somalia: truppe keniote respingono assalto di al Shabaab in base militare nel Basso Giuba

- Le forze armate del Kenya inquadrate nella Missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom) hanno respinto un attacco armato condotto da sospetti miliziani di al Shabaab contro una base militare ad Afmadow, nella regione del Basso Giuba. Lo riferisce il quotidiano “Garowe Online”, secondo cui all’attacco è seguito un aspro scontro a fuoco al termine del quale gli assalitori sono stati respinti. Non è chiaro al momento se nei combattimenti vi siano stati dei morti o dei feriti. Con circa 3.600 uomini impiegati, il Kenya è il quarto contributore (dopo Uganda, Burundi ed Etiopia) della missione Amisom, istituita nel 2007 per contrastare al Shabaab che, seppur indebolito dall’offensiva dell’esercito somalo e delle truppe Amisom, continua a controllare vaste zone della Somalia. Anche per questo motivo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rinviare il termine fissato per la riduzione del contingente della missione, sostenendo che le forze di sicurezza somale non sono ancora sufficientemente preparate per garantire la sicurezza nel paese. (Res)