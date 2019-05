Donbass: inviato Usa Volker, Zelensky pronto a lavorare per la pace

- Il neo presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, ha ribadito che intende “lavorare duramente” per raggiungere la pace in Ucraina. Lo ha dichiarato l’inviato speciale usa per il conflitto in Ucraina, Kurt Volker, all'agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. "Lui (Zelensky) ha anche ribadito che è pronto a lavorare duramente per la pace, e resta da vedere se la Russia è disposta a farlo anche ora che l'Ucraina ha un nuovo presidente", ha detto Volker.(Rum)