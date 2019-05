Governo: Sisto (FI) su Rixi, sua scelta personale, su Siri follia M5s

- Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ai microfoni di Radio Radicale, ha affermato in merito al caso Rixi che "la presunzione di non colpevolezza vale anche per chi è stato condannato in primo grado, finché la sentenza non diventa definitiva. Certo, tra questa condizione di imputato e quella di indagato c'è una differenza: l'intervento e l'accertamento del giudice. Stabilire con certezza la presenza dell'elemento psicologico del dolo in questi reati è difficile, ma doveroso, affinché si configuri la responsabilità penale nella cattiva gestione delle spese. Altra cosa è il fronte politico", ha continuato il parlamentare di FI, "che è stato risolto da Rixi con un gesto spontaneo, intonato all'opportunità. Diverso è ciò che è accaduto per Armando Siri, espulso dal governo per una semplice informazione di garanzia, iniziativa del solo pubblico ministero, con una scelta grillina, ingiustificata e clamorosa, che rasenta la follia costituzionale". Quanto al caso Palamara, per il deputato azzurro "ciò che si apprende fa malissimo alla giustizia. Lo scenario prospettato dalla stampa è un film horror giudiziario che, se fosse fedele, intaccherebbe la legittimazione e gli equilibri dell'intero sistema. Anche se, come per l'inchiesta di Milano a ridosso delle Europee, lascia perplessi la tempistica", ha concluso Sisto, "che si ha difficoltà a definire puramente casuale". (Rin)