Governo: Toninelli, Salvini? Fa bene a dire che sbocchiamo opere come mai prima, ma serve squadra al completo

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli replica, attraverso un post su Facebok, alle parole del vicepremier Matteo Salvini e scrive: "Salvini fa bene a dire che sblocchiamo opere come mai accaduto prima. Adesso pronti ad andare avanti con ancora maggiore impegno, a partire appunto dallo Sblocca cantieri. Prendiamo atto pure della sua fiducia sull’esito favorevole delle vicende giudiziarie di Siri e Rixi. Intanto, però, il ministero è dimezzato e per lavorare a pieno regime, come anche la Lega ci pare volere, serve una squadra al completo che ci auguriamo venga ricreata al più presto". (Rin)