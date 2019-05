Trasporti: Uzbekistan, Veb e Uznatzbank firmano accordo per fornitura 5 treni metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito russo Veb ha intenzione di stanziare fondi per la fornitura di vagoni della metropolitana per Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. Lo ha dichiarato il primo ministro russo Dmitrij Medvedev. "Nell'ambito degli investimenti, la Russia rimane un partner serio per l'Uzbekistan, qui l'ammontare totale degli investimenti è di circa 9 miliardi di dollari. Ci sono oltre 1.100 imprese con capitale russo e intendiamo sviluppare ulteriormente la cooperazione in questo ambito. Attraverso Veb finanzieremo un certo numero di progetti, compresa la consegna di vagoni della metropolitana per Tashkent. Siamo pronti a guardare a questo strumento anche per altri settori", ha dichiarato Medvedev, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il primo ministro ha osservato che alla vigilia della sua visita in Uzbekistan si è tenuto una riunione del consiglio di sorveglianza della società di sviluppo statale Veb.Rf, dove è stato deciso di finanziare la fornitura di attrezzature energetiche russe nel quadro della costruzione di centrali idroelettriche. (Rum)