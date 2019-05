Regione Lazio: Blasi (M5s), valorizzazione e tutela del territorio con eco-musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s Lazio, grazie alla portavoce Silvia Blasi, vuole dare la possibilità a tutte quelle realtà sul territorio che vogliono attivarsi per tutelare il territorio costituendosi in eco-museo. L'osservazione di Blasi al troppo stringente regolamento della giunta Zingaretti sugli eco-musei, consente di liberare le idee e le sinergie dei cittadini che mirano alla valorizzazione della nostra regione". Così una nota del Movimento 5 stelle Lazio. "È iniziata oggi la discussione del regolamento 'Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali' previsti dalla L.R. 3/2017, concernete la definizione dei criteri e requisiti minimi per il riconoscimento della qualità di Ecomuseo di interesse regionale". "A mio parere il regolamento, redatto da una Comitato tecnico scientifico - spiega Blasi - detta requisiti estremamente stringenti per ottenere il marchio regionale. Sono quindi soddisfatta dell'approvazione di un'osservazione al regolamento a mia prima firma che semplifica la procedura di riconoscimento avendo eliminato la necessità di un atto formale di costituzione dell'ecomuseo con data certa di almeno 3 anni antecedente la domanda di riconoscimento. Ciò consentirà a tutte quelle realtà associative non costituite formalmente in ecomuseo di poter presentare la domanda senza un vincolo temporale. E questo mira a semplificare la procedura ed a tutelare tutte quelle realtà territoriali che, avendo le possibilità previste dalla norma, si sono attivate o si vogliono attivare per intraprendere un percorso innovativo per la tutela, la valorizzazione e la conservazione del paesaggio e del patrimonio storico-culturale del Lazio". (Com)