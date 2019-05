Ue: De Micheli (Pd), perfino Orban esclude alleanza con Salvini

- La vicesegretaria del Partito democratico, Paola De Micheli, scrive su Twitter che "anche Orban esclude alleanze con i sovranisti italiani, Salvini non lo vuole proprio nessuno in Europa. Un'altra dimostrazione dell'irrilevanza del nostro governo, e questo è un problema per l'Italia". L'esponente del Pd commenta così le dichiarazioni del capo di gabinetto del premier ungherese che ha escluso ipotesi di collaborazione tra Fidesz e la Lega al Parlamento europeo. (Rin)