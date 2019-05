Alitalia: Carrara (FI), italiani pagano errori Di Maio

- Il deputato e responsabile industria di Forza Italia Maurizio Carrara, in una nota, denuncia: "Ancora nessuna soluzione e mancano due settimane alla scadenza del dossier. Alitalia continua a bruciare cassa con una sopravvivenza stimata di pochi mesi. Toninelli prosegue a dichiarare che FS continua nella valutazione ma non c'è nessun nuovo partner industriale. L'unica certezza che ci ha regalato l'incapace Di Maio, il titolare del dossier, è l'aumento delle bollette energetiche a seguito del prelievo, previsto dal decreto Crescita, di 650 milioni dalla cassa per i servizi energetici e ambientali per nazionalizzare l'Alitalia. Questa è l'unica certezza per gli italiani e per gli oltre 11 mila lavoratori della compagnia di volo". (Com)