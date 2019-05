Milano: Sala, se devo decidere oggi non ho dubbi, mi ricandido

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della nuova sede milanese di Confartigianato è tornato a parlare della sua eventuale ricandidatura alle amministrative 2021. "Se devo decidere oggi cosa fare, non ho dubbi: mi ricandido", ha detto il sindaco, aggiungendo che "per serietà, visto che ho i miei anni, confermerò dopo le vacanze 2020". "Io penso si veda in questo ruolo che ho una passione vera poi i risultati si vedono alla fine", ha concluso Sala.(Rem)