Russia-Austria: ambasciatore a Vienna auspica buone relazioni con governo di transizione

- La Russia si aspetta dal governo di transizione austriaco continuità nel lavoro di approfondimento delle relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore russo in Austria, Dmitrij Lyubinskij. "Posso confermare la nostra aspettativa di continuità nel lavoro per approfondire le relazioni bilaterali e attuare i programmi concordati nel recente vertice di Sochi", ha affermato l'ambasciatore, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha nominato la presidente della Corte costituzionale, Brigitte Bierlein, alla carica di cancelliere ad interim per guidare il governo di transizione del paese fino alle elezioni parlamentari anticipate di settembre.(Rum)