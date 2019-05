Rifiuti Roma: Pedica (Pd), Raggi non pensi solo a nuovo modello cestini

- "Oltre a pensare al nuovo modello di cestini in centro, Raggi cerchi di risolvere subito il problema dello smaltimento dei rifiuti, visto che i due Tmb di Malagrotta lavoreranno a ranghi ridotti fino a settembre a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Non aspetti che siano gli altri a toglierle le castagne dal fuoco quando l'emergenza è già scoppiata". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "A breve Roma rischia un nuovo caos rifiuti - continua Pedica - e la sindaca non può continuare a girare a vuoto. Trovi subito una soluzione perché con l'arrivo dell'estate la Capitale rischia davvero di ritrovarsi sommersa di spazzatura". (Com)