Economia: De Felice (Intesa Sanpaolo), mancata convergenza economica obiettivo mancato Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata convergenza economica è uno degli obiettivi mancati dell'Unione europea. Lo ha affermato Gregorio De Felice, Chief economist di Intesa Sanpaolo, durante il suo intervento al Festival dell'economia Trento "Globalizzazione, Nazionalismo, Rappresentanza". "L'Unione europea basa il proprio modello di sviluppo socio-economico su tre principi: la creazione del mercato unico, la tutela e il rafforzamento della concorrenza (anti-trust), l'integrazione economica e finanziaria. La creazione del mercato unico ha garantito grandi vantaggi alle imprese italiane: libero accesso ad una amplia platea di consumatori, eliminate le file alle frontiere legate a dichiarazioni e controlli doganali. Quanto vale tutto questo? Per apprezzarlo, potremmo prendere come riferimento le stime di impatto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea che prevedono una minor crescita del Pil al 2030 pari a 10 punti percentuali, principalmente legati alle barriere non doganali al commercio con l'Unione europea. L'Italia oggi esporta circa il 50 per cento della propria produzione manifatturiera e la metà di questi flussi è diretta verso paesi membri dell'Unione europea. Siamo l'economia europea che più beneficia della facilitazione degli scambi commerciali all'interno e all'esterno dell'Unione. La tutela della concorrenza è uno dei punti di forza della costruzione europea. Per via delle dimensioni tendenzialmente piccole e medie delle nostre aziende e l'assenza, salvo eccezioni, di grandi player, l'Italia è fortemente interessata alla lotta di posizioni di oligopolio. Molto più di Francia o Germania. Mercato unico e libera concorrenza determinano una condizione di competizione tra le aziende dei vari stati membri. Non ci sono obblighi di solidarietà o cooperativi di alcun genere. L'Europa si limita a definire le regole del gioco". De Felice, ha poi indicato nella mancata convergenza economica "uno degli obiettivi mancati dell'Unione europea". (segue) (Rin)