Economia: De Felice (Intesa Sanpaolo), mancata convergenza economica obiettivo mancato Ue (2)

- "La costruzione dell'Europa ha ignorato il problema delle diversità di condizioni iniziali, dando per scontato che i paesi più arretrati avrebbero compensato lo svantaggio competitivo attraverso le riforme - ha sostenuto -. La concorrenza fiscale ha invece creato uno svantaggio competitivo per i Paesi ad alto debito, in particolare dopo il loro ingresso nell'unione monetaria. Pensiamo, a titolo di esempio, a qualche dato di confronto tra Italia e Germania. Dal 2000 al 2018 l'Italia ha ottenuto una crescita cumulata del 9,6 per cento, la Germania del 32,8 per cento. La disoccupazione è pari in Italia al 10,7 per cento, in Germania al 3,5 per cento. Un chiaro riflesso delle divergenze economiche è visibile sui sistemi di welfare. L'Unione è poco attiva sotto questo profilo. La gran parte della spesa è demandata ai singoli stati membri, i quali devono quindi fare i conti con i vincoli di bilancio dello stato centrale o degli enti territoriali. Maggiori o minori efficienze a livello locale contribuiscono molto, specie nell'ambito della sanità, a determinare divergenze nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. Ne emerge un quadro differenziato tra gli stati membri riguardo l'età pensionistica, i tassi di copertura, l'assistenza sociale e sanitaria". (Rin)