Terrorismo: Grecia, arrestato sospetto jihadista ricercato in Germania

- Le autorità greche hanno arrestato il marito jihadista di una donna tedesca che è sotto processo a Monaco per aver lasciato morire di sete una bambina yazidi di 5 anni. Lo ha riferito il legale dell’uomo ad “Euronews”. Il 27enne, sospettato di fare parte dello Stato islamico (Is) in Iraq e identificato come Taha A., è stato arrestato con un mandato europeo 15 giorni fa e potrebbe essere sottoposto all'estradizione in Germania per essere processato insieme a sua moglie, Jennifer W. Secondo la testata, i pubblici ministeri hanno accusato il sospetto di "aver acquistato" il minore e la madre yazidi e sua madre come "schiavi" domestici e tenerli in cattività mentre vivevano a Mosul nel 2015.(Gra)