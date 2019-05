Economia: De Felice (Intesa Sanpaolo), a "guerra dazi" seguirà "guerra tecnologica" con nuovi equilibri geo-politici

- La più grande sfida all'economia globale "è stata lanciata dalla amministrazione americana con il varo di politiche protezionistiche, con una 'guerra dei dazi', principalmente mirata contro la Cina". Lo ha affermato Gregorio De Felice, Chief economist di Intesa Sanpaolo, durante il suo intervento al Festival dell'economia Trento "Globalizzazione, Nazionalismo, Rappresentanza". Secondo De Felice, "la guerra dei dazi contro la Cina non ha ancora raggiunto una conclusione e già siamo nella fase successiva: quella di una probabile 'guerra tecnologica' che ha come oggetto la telefonia, l'intelligenza artificiale, il machine-learning, l'elaborazione di big data. Sarà soprattutto su questo fronte che si giocherà la partita più dura e che porterà alla creazione di nuovi equilibri geo-politici. Quale ruolo vorrà giocare l'Europa? E' innegabile che l'Unione abbia un maggiore potere nazionale rispetto ai singoli Stati membri in qualsiasi negoziato commerciale".(Rin)