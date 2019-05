Viminale: fonti, in arrivo 4.503 nuovi agenti polizia di cui 2.988 entro aprile 2020

- Fonti del Viminale annunciano "3 mila nuovi agenti per rafforzare gli uffici di polizia entro il prossimo aprile 2020. Lo prevede il piano di potenziamento presentato oggi alle organizzazioni sindacali. I 2.988 nuovi agenti saranno assegnati in tre tranches: 483 agenti entro luglio, 654 entro fine anno, 1.851 entro aprile 2020. 2.094 unità sono destinate alle questure, 539 alle specialità,149 alle frontiere, i restanti saranno utilizzati in altri compiti d'istituto. Il potenziamento avverrà sulla base del piano di riorganizzazione delle questure e tenendo conto della differenza tra personale presente e nuovi organici. Il 4 giugno", proseguono le fonti, "il nuovo concorso già bandito permetterà di assumere 1.515 agenti che saranno operativi entro fine 2020, consentendo di destinare ai presidi di polizia complessivamente 4.503 agenti. L'obiettivo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini", concludono ancora le fonti del Viminale, "è assumere circa 8 mila donne e uomini delle Forze dell'Ordine in più tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza oltre ai Vigili del Fuoco". (Rin)