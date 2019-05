Puglia: Emiliano e Pisicchio a Trinitapoli (Bt) per la consegna delle nuove case popolari

- "In passato l'Italia costruiva molte case popolari, lo ha fatto persino quando era poverissima dopo la seconda guerra mondiale. Poi a un certo punto ha smesso. Da sindaco di Bari, già dal 2004, mi sono accorto che delle case popolari c'era ancora bisogno perché c'è tanta gente che non ha i soldi per permettersi un'abitazione neanche in affitto. E quindi abbiamo cominciato a costruirle. Ne abbiamo realizzate centinaia a Bari e questo ha allentato la tensione, migliorando il rapporto tra cittadini e istituzioni”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Trinitapoli nel corso della consegna delle nuove residenze popolari. “Da presidente della Regione – ha aggiunto - sto cercando di fare la stessa cosa in tutta la Puglia: è enormemente più difficile perché ci sono 258 Comuni, i sindaci devono fare il loro piano casa, devono stimolare e trovare le aree dove costruire, fare anche operazioni con privati per creare quelle sinergie che consentano di costruire questi alloggi, che sono indispensabili alla dignità delle persone”. “E adesso che i risultati arrivano, sto girando personalmente per consegnare queste case e verificare che tutto sia andato a buon fine – ha proseguito Emiliano -. Speriamo che in questo modo la Puglia possa mantenere anche la sua cordialità nei confronti di tutte le persone che hanno bisogno, perché quando lo Stato fa il suo dovere, può permettersi anche di dare una mano alle persone che vengono da altri Paesi". (segue) (Ren)