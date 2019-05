Puglia: Emiliano e Pisicchio a Trinitapoli (Bt) per la consegna delle nuove case popolari (2)

- Con Emiliano sono intervenuti al taglio del nastro l'assessore regionale all'Urbanistica Alfonso Pisicchio, Donato Pascarella AU di Arca Capitanata e il sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo. Quelli di oggi sono dieci nuovi alloggi realizzati in via Pietro Nenni grazie ad un milione e 200mila euro rivenienti dai Fondi di sviluppo e coesione. Ciascun vano scala è dotato di una propria riserva idrica e di una centrale termica per l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria (integrata per quest'ultimo aspetto dai collettori solari termici posti sul terrazzo del secondo piano). Ogni alloggio è provvisto di un modulo utenza per la contabilizzazione del calore e dell'acqua calda sanitaria. Altri dodici alloggi (tre edifici) sono stati invece riconsegnati nel Quartiere Unrra Casas nell'ambito del complessivo programma di recupero di diciotto dei venticinque edifici che compongono l'insediamento realizzato negli anni '50. (segue) (Ren)