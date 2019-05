Puglia: Emiliano e Pisicchio a Trinitapoli (Bt) per la consegna delle nuove case popolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto l'intervento, finanziato con circa 3,8 milioni di euro di fondi regionali (700mila euro sono del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013) ha previsto il recupero primario e secondario dell'intero fabbricato, determinando il temporaneo trasferimento degli inquilini per consentire, oltre alla manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura, anche la realizzazione di un vespaio areato al piano terra, la sostituzione degli infissi esterni ed il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici. "Con questi interventi – ha spiegato l'assessore Pisicchio – stiamo dando continuità a un vasto piano di recupero sociale e di tipo edilizio, restituendo dignità non solo a pezzi di quartiere, ma soprattutto ai destinatari di questi alloggi. Alloggi realizzati secondo i più moderni e innovativi criteri di costruzione”. “So anche bene che dobbiamo fare di più, ma con Arca Capitanata stiamo in via di definizione di un importante progetto di efficientamento energetico, sempre a Trinitapoli per un importo di 600mila euro di fondi regionali, su 12 unità immobiliari di via Mulini", ha concluso Pisicchio. (Ren)