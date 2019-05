Economia: De Felice (Intesa Sanpaolo), con Fca-Renault-Nissan Italia parte catena mondiale valore

- Sul settore dell'auto, "l'amministrazione Trump ha già minacciato di introdurre dazi ai produttori europei. Un conglomerato come quello che si creerà tra Fca-Renault sarà molto positivo per l'Italia se andrà in porto l'accordo con la Nissan. Entreremo a far parte di una catena davvero mondiale del valore, che spingerà la nostra filiera dell'industria automobilistica a interloquire con i mercati asiatici e a sviluppare investimenti in nuove forme di alimentazione". Lo ha affermato Gregorio De Felice, Chief economist di Intesa Sanpaolo, durante il suo intervento al Festival dell'economia Trento "Globalizzazione, Nazionalismo, Rappresentanza". "E poi pensiamo alle tecnologie - ha sottolineato - Se oggi guardiamo alle 10 più importanti internet companies mondiali ben 7 sono americane e 3 cinesi. Non ne abbiamo nessuna europea. L'Europa non può rassegnarsi a un ruolo marginale tra i principali blocchi mondiali e deve recuperare un ruolo più attivo su temi concreti quali il futuro dei giovani, l'innovazione, la tutela ambientale. Tutte le maggiori conquiste civili e a tutela dei lavoratori sono state ottenute prima che altrove in Europa. Molti paesi emergenti devono ancora dimostrare quali sono i loro principi e quali valori hanno intenzione di formulare e diffondere e non è ancora chiaro se saranno in grado di superare i loro interessi immediati per affrontare le sfide globali del pianeta, ad esempio nell'ambito della sostenibilità ambientale. La storia ci dice invece che l'Europa ha quella capacità di visione, quella intelligenza creativa, quella genialità e volontà di progettare il futuro che hanno determinato la storia dell'Occidente. E' un patrimonio certamente da valorizzare se non vogliamo essere emarginati".(Rin)