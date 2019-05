Italia-Kazakhstan: briefing a Roma con ambasciatore Nurtayev su presidenziali di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, nella sede della rappresentanza diplomatica del Kazakhstan in Italia, un briefing con l’ambasciatore, Sergej Nurtayev, sulle imminenti elezioni presidenziali nel paese centrasiatico. L’incontro, come riferisce la rappresentanza, si è incentrato sullo stato attuale e le prospettive di sviluppo dei rapporti bilaterali tra Italia e Kazakhstan, che guarda alla penisola come ad uno dei suoi partner più importanti. Stando alle informazioni diffuse, l’ambasciatore ha sottolineato l’interesse del paese centrasiatico, che quest’anno celebra il 27mo anniversario dell’instaurazione di relazioni diplomatiche, nei confronti di un rafforzamento della cooperazione interparlamentare con Roma. In aggiunta, è stato elogiato il contributo che le ultime visite bilaterali, come quella del presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev a Roma lo scorso giugno o il viaggio dello scorso novembre a Nur-Sultan del vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato, hanno dato allo sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due paesi. (segue) (Res)