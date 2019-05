Italia-Kazakhstan: briefing a Roma con ambasciatore Nurtayev su presidenziali di giugno (2)

- Stando alle dichiarazioni dell’ambasciatore, l’attuazione dell’accordo di partenariato rafforzato tra Unione europea e Kazakhstan rimane uno degli elementi principali all’interno dell’agenda bilaterale, e una questione importante anche per la stessa Italia. La penisola, infatti, rappresenta il primo partner commerciale europeo del paese centrasiatico: nel 2018 l’interscambio si è attestato a 13,2 miliardi di euro, registrando un incremento pari al 38 per cento rispetto all’anno precedente. I contatti tra Roma e Nur-Sultan, ha aggiunto Nurtayev, sono estremamente solidi anche in ambito finanziario e imprenditoriale: il volume totale di investimenti italiani in Kazakhstan ha raggiunto i 5,8 miliardi di euro, e nel paese operano oltre 160 joint venture a partecipazione italiana, attive soprattutto nei settori dell’ingegneria meccanica e delle industrie leggera, edile, mineraria e metallurgica. (segue) (Res)