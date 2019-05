Italia-Kazakhstan: briefing a Roma con ambasciatore Nurtayev su presidenziali di giugno (3)

- Il briefing, riferisce l’ambasciata, si è incentrato soprattutto sulla discussione delle elezioni presidenziali in programma per il 9 giugno 2019 nel paese centrasiatico: un evento a cui l’ambasciatore ha dato grande importanza, dal momento che “il capo dello Stato determina il vettore dello sviluppo del paese, stabilisce gli obiettivi del governo e delinea le priorità della politica interna ed estera”. Nurtayev ha anche aggiunto che queste elezioni saranno le più competitive nella storia del Kazakhstan indipendente, e che per la prima volta tra i candidati alla presidenza ci sarà una donna: Daniya Espayeva, esponente del partito “Ak Zhol”. L’ambasciatore ha voluto soffermarsi proprio su questo punto, sottolineando il gran numero di iniziative avviate dal governo di Nur-Sultan negli ultimi anni per favorire l’uguaglianza di genere e rafforzare il ruolo delle donne negli affari e nella politica. (segue) (Res)