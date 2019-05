Italia-Kazakhstan: briefing a Roma con ambasciatore Nurtayev su presidenziali di giugno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di giugno, stando alle dichiarazioni rilasciate durante il briefing, saranno caratterizzate da grande competitività ed equità grazie all’efficace sviluppo delle istituzioni democratiche promosso dal governo kazakho. Quest’ultimo punto è stato precedentemente sottolineato anche dal capo dello Stato, che ha promesso di garantire elezioni trasparenti in grado di soddisfare anche gli standard internazionali più elevati. L’ambasciatore Nurtayev ha anche aggiunto che “il Kazakhstan è sempre stato aperto agli osservatori elettorali e a suggerimenti costruttivi: alle elezioni di giugno sono attese 10 organizzazioni internazionali e oltre 1000 osservatori provenienti da tutto il mondo”. In aggiunta, il governo di Nur-Sultan ha anche invitato alcuni rappresentanti dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) ad osservare lo svolgimento del processo elettorale. "I risultati delle elezioni saranno annunciati ufficialmente prima del 16 giugno 2019”, ha concluso Nurtayev. (Res)