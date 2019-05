Albania: polemiche su elevati costi per costruzione tratta autostradale da 17 chilometri (2)

- Un capitale di 4 milioni di euro, risulterebbe insufficiente anche come garanzia per ottenere il prestito di 70 milioni di euro che l'Akn intende avere dalle banche. Secondo l'opposizione, il tutto sarebbe un "megafurto". A parere di Agron Shehaj, ex parlamentare del Partito democratico di Basha, due sarebbero le opzioni "o la società ha presentato costi fittizi, oppure si tratta di uno schema di riciclaggio di soldi sporchi", ha dichiarato Shehaj secondo il quale ci sarebbero i presupposti per l'avvio di un'indagine dalla procura. Da parte sua nell'intervento in parlamento Rama ha preso le difese del progetto, dichiarando che "i costi per la costruzione delle strade non possono essere misurati per metri come se fosse un tessuto per cucire un abito", spiegando che "ci sono da costruire due strade secondarie, due ponti, e sottopassaggi e altri interventi. Perché questa sarà una tratta della categoria A europea", ha sottolineato il premier. (Alt)